Italia-Emirati Arabi, si entra nel vivo: energia, tecnologia e intelligenza artificiale

“Le relazioni strategiche tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia sono sulla strada giusta verso un ulteriore sviluppo e crescita in vari campi, in particolare la tecnologia avanzata, l’intelligenza artificiale, le energie rinnovabili, l’economia, il commercio e altre aree prioritarie per i due Paesi amici. Ciò ispira conforto e ottimismo sul futuro luminoso del partenariato di sviluppo tra i nostri due Paesi”. Lo ha detto il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, in occasione del Pranzo di Stato con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.

“Lo Stato degli Emirati Arabi Uniti è desideroso di sviluppare le proprie relazioni con la Repubblica Italiana, e di sfruttare tutte le opportunità e le capacità disponibili in questo senso, e di costruire a partire dagli sviluppi realizzati, nel percorso delle relazioni bilaterali nei prossimi anni – ha aggiunto il presidente degli Emirati Arabi -. Gli Emirati Arabi Uniti sono anche desiderosi di migliorare la cooperazione con il vostro Paese amico, al fine di sostenere la pace e la stabilità in Medio Oriente e nel mondo, soprattutto perché i due paesi hanno orientamenti comuni in questo senso. Signor Presidente, sono fiducioso che i risultati di questa visita avranno un grande impatto nel far progredire le nostre relazioni in vari campi, alla luce della volontà comune di continuare a lavorare per sviluppare queste relazioni a beneficio dei due Paesi e dei due popoli”.

