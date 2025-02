L’Italia invecchia di più in UE, l’età media salita a 48,7 anni

MeteoWeb

Secondo i dati Eurostat, l’Ufficio di statistica dell’UE, al 1° gennaio 2024 l’età media della popolazione dell’Unione Europea era di 44,7 anni: ciò significa che metà delle persone nell’UE aveva più di 44,7 anni, mentre l’altra metà era più giovane. In tutta l’UE, variava dai 39,4 anni in Irlanda ai 48,7 anni in Italia. L’età media è aumentata di 2,2 anni dal 2014, quando era di 42,5 anni. Gli aumenti sono stati registrati in tutti i Paesi dell’UE, ad eccezione di Malta (-0,7 anni) e Germania (-0,1 anni).

L’invecchiamento della popolazione è stato più pronunciato in Grecia, Italia, Portogallo e Slovacchia, con l’aumento della media di 4,0 anni. L’età media a Cipro, Spagna e Polonia è aumentata di 3,8 anni. Il 1° gennaio 2024, l’età media della popolazione nativa nell’UE era di 2 anni superiore a quella della popolazione nata all’estero (45,1 contro 43,1 anni). Rispetto alla popolazione nativa, le persone nate all’estero erano sovrarappresentate nella fascia di età compresa tra 20 e 54 anni, mentre erano sottorappresentate sia nella fascia di età più giovane che in quella più anziana. In totale, il 59,7% della popolazione nata all’estero aveva un’età compresa tra 20 e 54 anni, rispetto al 42,1% della popolazione nativa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.