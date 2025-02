L’Italia verso il nuovo nucleare sostenibile, via libera alla legge delega: obiettivi, prospettive e reazioni

MeteoWeb

Su proposta del Ministro Gilberto Pichetto, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per conferire una delega all’Esecutivo sul nuovo nucleare sostenibile. “Con il nucleare di ultima generazione, insieme alle rinnovabili – spiega il ministro Pichetto – saremo in grado di raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione, garantendo la piena sicurezza energetica del Paese. Così l’Italia è pronta ad affrontare le sfide del futuro”. L’obiettivo che si pone il provvedimento è raggiungere, con il contributo di questa innovativa fonte di energia, caratterizzata per essere “green”, programmabile e continua, i “target” di decarbonizzazione e sicurezza energetica, così come delineati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Il nuovo nucleare dovrà assicurare energia sufficiente a prezzi accessibili, con un contenimento dei costi energetici e il rafforzamento della competitività del sistema.

La delega prevede che il governo adotti una serie di decreti legislativi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, per disciplinare in maniera organica l’intero ciclo di vita della nuova energia sostenibile, attraverso la stesura di un Programma nazionale: dalla sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio dei nuovi moduli, al tema della fabbricazione e riprocessamento del combustibile sarà affrontato in una visione di economia circolare. Si interverrà anche sulla disattivazione e smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti e del combustibile esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione, la riorganizzazione di competenze e funzioni, anche con l’istituzione di una Autorità indipendente per sicurezza, vigilanza e controllo. La delega servirà anche a prevedere strumenti formativi e informativi, formare nuovi tecnici e figure professionali del settore, individuare benefici per i territori interessati.

Le parole di Tajani

“Questa è una giornata storica per l’Italia: con l’approvazione della legge delega sul nuovo nucleare comincia un percorso, in Parlamento e nel Paese, verso il futuro energetico sostenibile. Chiedo agli italiani di guardare a questo provvedimento con uno spirito propositivo e non pregiudiziale: di fronte non c’è il vecchio nucleare del passato, ma una fonte innovativa, pulita e sicura”. Lo dichiara il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando il via libera in Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega per il nucleare sostenibile.

“Il lavoro svolto con grande cura dal ministro Gilberto Pichetto può rendere l’Italia moderna e competitiva, in un settore nel quale già esprime eccellenze pubbliche e private. Per Forza Italia il nuovo nucleare sostenibile è un punto qualificante del programma, che coerentemente portiamo avanti per il bene del Paese, delle sue famiglie e del settore produttivo”, conclude.

Le parole di Meloni

“Oggi il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo ovviamente dell’energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi”. Così il premier Giorgia Meloni, illustrando in un videomessaggio i provvedimenti approvati oggi in Cdm, decreto bollette e legge delega sul nucleare.

“Insomma”, ha proseguito la presidente del Consiglio, “siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, perché è questo quello che serve all’Italia: scelte coraggiose e strutturali. È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l’impegno che intendiamo rispettare”, ha concluso.

Le parole di Gasparri

“Con l’approvazione del disegno di legge in materia di nucleare da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo compie un passo fondamentale verso il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, favorendo al contempo la sicurezza e l’indipendenza energetica del nostro Paese. Il disegno di legge, portato avanti dal Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, sotto la guida del Segretario nazionale e Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, rappresenta una risposta concreta alle sfide energetiche e ambientali del futuro. Forza Italia ha sempre sostenuto che il nucleare sia l’unica forma di energia pulita in grado di garantire risposte efficaci a lungo termine, lontani dalla demagogia ambientalista di Greta Thunberg ed altri che bloccano il progresso, con l’obiettivo di contenere i costi dei consumi energetici e garantire una transizione energetica responsabile e sostenibile”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

