Italia-Qatar, nuove collaborazioni nel settore dell’energia

MeteoWeb

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi è a Doha, prima tappa di una missione incentrata sulla diplomazia della crescita che proseguirà in Asia. Stamani, accompagnato dall’ambasciatore Paolo Toschi, ha avuto un proficuo bilaterale con il ministro il Commercio Estero, Ahmed bin Mohammed Al Sayed. Focus sul positivo interscambio commerciale tra Italia e Qatar, che sarà ulteriormente implementato grazie al Memorandum per la promozione degli investimenti, sottoscritto lo scorso anno a Roma. Lo rende noto la Farnesina.

Sono state inoltre approfondite le possibilità di nuove collaborazioni in settori chiave come energia, difesa, infrastrutture e trasporti. “Abbiamo già molti esempi di successo”, ha precisato il sottosegretario menzionando, fra gli altri, il contributo italiano al progetto di espansione del giacimento di GNL North Field. “Siamo pronti a contribuire con la nostra competenza alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi della Qatar National Vision 2030, che offre promettenti opportunità anche in settori innovativi come la transizione energetica, digitale, lo sviluppo del turismo e dei settori legati all’agroalimentare e alle biotecnologie”, ha concluso, auspicando la realizzazione di un prossimo Business Forum che coinvolga imprese italiane e qatariote.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.