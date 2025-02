Jet della Marina USA si schianta al largo di San Diego | VIDEO

Due membri dell’equipaggio si sono eiettati da un jet della Marina prima che si schiantasse al largo della costa di San Diego: sono stati rapidamente salvati da una barca da pesca sportiva, secondo quanto hanno riportato le autorità. I ​​due occupanti dell’E/A-18G Growler sono stati prima prelevati dalla nave Premier Sportfishing e poi trasferiti su una vicina nave della dogana e della protezione delle frontiere, ha spiegato il portavoce della guardia costiera, il sottufficiale Christopher Sappey. I due uomini sono stati portati in un ospedale della zona: sono in condizioni stabili. La causa dell’incidente è sotto inchiesta.

