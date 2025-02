La Niña è arrivata ma potrebbe non durare a lungo

MeteoWeb

Dopo 7 mesi di attesa, La Niña, la “sorella più fredda” di El Niño, è finalmente apparsa nell’Oceano Pacifico orientale all’inizio di dicembre 2024: è quanto riporta L’Earth Observatory della NASA. La Niña potrebbe non durare a lungo, però. Secondo la NOAA, il Pacifico potrebbe tornare a condizioni neutre nella primavera del 2025. Parte del ciclo El Niño-Southern Oscillation (ENSO), La Niña si verifica quando gli alisei orientali energizzati intensificano la risalita di acqua più fredda dalle profondità del Pacifico tropicale orientale, causando un raffreddamento su larga scala delle acque superficiali nell’oceano Pacifico orientale e centrale vicino all’equatore. Gli alisei più forti del solito spingono anche le calde acque superficiali equatoriali verso Ovest, in direzione di Asia e Australia. Questo drammatico raffreddamento degli strati superficiali dell’oceano influisce sull’atmosfera modificando il contenuto di umidità nel Pacifico.

In un report pubblicato il 9 gennaio 2025, il NOAA Climate Prediction Center ha confermato la presenza delle condizioni La Niña. Sono state misurate temperature della superficie del mare di 0,7 gradi Celsius (1,3 gradi Fahrenheit) inferiori alla media in un’area del Pacifico tropicale, da 170° a 120° di longitudine Ovest, nota come regione Niño 3.4 .

La firma di La Niña è visibile anche nell’Oceano Pacifico centrale e orientale come aree con livelli dell’acqua inferiori alla media. Questo perché l’acqua più fredda si contrae, abbassando i livelli del mare. (Al contrario, l’acqua più calda si espande, innalzandoli). La mappa sopra raffigura le anomalie dell’altezza della superficie del mare nell’Oceano Pacifico centrale e orientale come osservato il 13 gennaio 2025. Le tonalità di blu indicano livelli del mare inferiori alla media, mentre le tonalità di rosso indicano aree in cui l’oceano era più alto del normale. Le normali condizioni del livello del mare sono visualizzate in bianco.

I dati per la mappa sono stati acquisiti dal satellite Sentinel-6 Michael Freilich ed elaborati dagli scienziati del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA. Si noti che i segnali relativi ai cicli stagionali e alle tendenze a lungo termine sono stati rimossi per evidenziare le anomalie del livello del mare associate a ENSO e ad altri fenomeni naturali a breve termine.

“Sebbene La Niña sia qui, non è particolarmente forte“, ha affermato Josh Willis, oceanografo e scienziato del progetto Sentinel-6 Michael Freilich presso il JPL. Willis ha osservato che durante una La Niña particolarmente forte nel 2010-2011, le temperature nel Pacifico tropicale erano circa 1,6 °C (2,9 °F) al di sotto della media nel gennaio 2011, rispetto a soli 0,7 °C (1,3 °F) al di sotto della media nel gennaio 2025. La NOAA prevede che questa La Niña rimarrà debole ed è improbabile che raggiunga -1 °C al di sotto della media, la soglia oltre la quale La Niña è considerata moderata in intensità. Si prevedeva che le condizioni neutre sarebbero tornate nella primavera meteorologica, tra marzo e maggio.

L’accoppiamento di La Niña con l’atmosfera e l’oceano altera la circolazione atmosferica globale e può causare spostamenti nel percorso delle correnti a getto di media latitudine in modi che intensificano le precipitazioni in alcune regioni e portano siccità in altre. Nel Pacifico occidentale, le precipitazioni possono aumentare su Indonesia e Australia. Nuvole e precipitazioni diventano più sporadiche sull’Oceano Pacifico centrale e orientale, il che può portare a condizioni di siccità in Brasile, Argentina e altre parti del Sud America e condizioni più umide sull’America Centrale. In Nord America, condizioni più fredde e tempestose spesso si stabiliscono nel Pacifico nord-occidentale, mentre il clima diventa tipicamente più caldo e secco negli Stati Uniti meridionali e nel Messico settentrionale.

ENSO aggiunge una fonte naturale di variabilità annuale nelle temperature globali. Poiché una così ampia fascia del Pacifico è fredda, La Niña tende a tenere sotto controllo la temperatura media della superficie globale, ma persino l’acqua fredda nel Pacifico non compensa completamente le tendenze di riscaldamento a lungo termine, sottolinea la NASA: alcuni degli anni più caldi mai registrati hanno coinciso con La Niña, come nel 2010 e nel 2020.

