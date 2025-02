Gestione e tutela de La Pelosa in Sardegna: presentata una interrogazione sulla salvaguardia della spiaggia

MeteoWeb

“Il gruppo consiliare di opposizione ha presentato un’interrogazione agli uffici comunali per sollevare una serie di questioni legate alla gestione e alla fruizione dell’area de La Pelosa, uno dei gioielli naturalistici più noti della Sardegna. L’atto, depositato ufficialmente il 7 febbraio, sarà oggetto di discussione in una delle prossime sedute del Consiglio comunale. L’interrogazione, firmata dal consigliere Angelo Schiaffino e dal gruppo di opposizione, pone l’attenzione su alcuni aspetti critici legati alla tutela ambientale, alla gestione dei flussi turistici e agli interventi di manutenzione della spiaggia e delle aree limitrofe. In particolare, si chiede all’amministrazione comunale di chiarire “quali azioni siano state messe in atto per garantire la salvaguardia dell’ecosistema dunale e marino della spiaggia, come si intenda regolamentare l’accesso e la capienza massima dell’area durante l’alta stagione, quali interventi siano previsti per migliorare la viabilità e i servizi di supporto, tra cui parcheggi e trasporto pubblico. A queste richieste si aggiungono anche quelle con le quali si chiede se siano stati pianificati fondi specifici per la manutenzione delle passerelle in legno e delle infrastrutture esistenti e quali siano le misure adottate per prevenire il degrado ambientale causato dall’elevato afflusso turistico”. E’ quanto si legge in una nota.

“La Pelosa è un patrimonio di inestimabile valore per Stintino e per tutta la Sardegna – afferma il consigliere Angelo Schiaffino – . È fondamentale che l’amministrazione comunale assicuri una gestione sostenibile e trasparente, evitando il rischio di danni irreparabili. E per questo chiediamo anche quali e se ci siano strategie di promozione per ridistribuire il flusso di visitatori nei mesi spalla, autunno e primavera”.

“Il gruppo di opposizione auspica che l’interrogazione trovi risposte chiare e concrete da parte della Giunta, nell’interesse della tutela del territorio e della qualità dell’esperienza turistica. La discussione in Consiglio Comunale rappresenterà un momento chiave per comprendere le strategie adottate e le prospettive future per uno dei luoghi più suggestivi della regione”, conclude il comunicato.

