Il lavoro sulla ISS, al via settimana intensa per l’equipaggio russo

La settimana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è iniziata con numerosi test e attività scientifiche per l’equipaggio russo. Gli astronauti russi Alexey Ovchinin, Ivan Vagner e Alexander Gorbunov hanno dedicato il loro tempo a una serie di esperimenti e verifiche fondamentali per il buon funzionamento della stazione orbitante. Uno degli obiettivi principali di questa settimana è stato il test del nuovo sistema di comando e telemetria EKTS-TKA, che è stato eseguito con successo. Questo sistema è essenziale per il monitoraggio e la gestione delle attrezzature a bordo, garantendo che tutte le funzioni vitali siano operative. Gli astronauti hanno anche eseguito verifiche cruciali sul sistema di condizionamento dell’aria e sul sistema di alimentazione elettrica nel modulo “Zvezda”, una delle principali strutture della ISS.

Inoltre, ieri l’equipaggio ha completato un’indagine medica per monitorare il livello di anidride carbonica nel corpo, una misura importante per garantire che la salute degli astronauti non sia compromessa a causa dell’ambiente spaziale. Questo controllo è parte di un monitoraggio regolare delle condizioni fisiche degli astronauti, essenziale in un ambiente così estremo.

Parallelamente, gli astronauti hanno portato avanti una serie di esperimenti scientifici di grande rilevanza per la ricerca spaziale:

Interazione-2 : un esperimento volto a studiare il comportamento umano durante missioni spaziali prolungate, raccogliendo dati sulle interazioni tra gli astronauti e sugli effetti psicologici di lunghi periodi di isolamento;

Plasma Crystal-4 : una ricerca avanzata sui cristalli plasma-polvere, che potrebbe offrire nuove scoperte nel campo della fisica della materia sotto condizioni di microgravità;

Pilot-T : un test delle capacità fisiche e psicologiche degli astronauti, che monitora la loro efficienza operativa e resistenza durante le attività quotidiane a bordo della ISS,

Econ-M: un esperimento ambientale che prevede l'acquisizione di immagini della Terra dallo spazio, per monitorare l'evoluzione delle condizioni ecologiche e studiare i cambiamenti ambientali a livello globale.

