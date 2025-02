Lazio bersagliato dal maltempo: esondazione a Tarquinia e caos a Roma, neve sul Terminillo | VIDEO

MeteoWeb

Notte di forte maltempo nel Lazio, bersagliato da piogge torrenziali. Intervento dei vigili del fuoco in corso, dalle 07:30, per l’esondazione del fiume Mignone in località Monte Riccio, a Tarquinia (VT). Due squadre al lavoro per prestare soccorso ad alcuni nuclei familiari rimasti isolati nelle abitazioni. In arrivo da Viterbo un gommone con i soccorritori fluviali alluvionali. In sorvolo sull’area l’elicottero del reparto volo di Roma.

Riportata anche l’esondazione del fiume Marta nell’alto Lazio e la neve sul Terminillo, dove stanotte sono caduti circa 15 cm. Dalle prime luci dell’alba, la Polizia Locale di Roma Capitale è stata impegnata in più di cinquanta interventi a causa del maltempo che ha colpito la città, con pattuglie dei vari gruppi territoriali impegnati nei rilevi di incidenti e nella messa in sicurezza di aree colpite da danni e allagamenti in diversi quadranti della Capitale. In Via Ardeatina, all’altezza di Via Meropia, un albero di grosse dimensioni è caduto occupando la semi carreggiata in direzione centro. Sul posto le pattuglie del VIII gruppo Tintoretto sono impegnate nei servizi di viabilità, garantendo la circolazione a senso unico alternato al fine di agevolare la circolazione stradale e nel contempo tutelare la sicurezza degli automobilisti.

A causa di un sottopasso allagato, traffico temporaneamente bloccato, in direzione Sud, sulla strada statale 7 “Via Appia“, al km 14,100 a Roma. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Esondazione del Fiume Mignone nei campi vicino Tarquinia

Video di Roberto Romano

