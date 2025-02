Legge sullo spazio, con emendamenti PD entra il tema della sicurezza nazionale

MeteoWeb

Il disegno di legge “Disposizioni sull’economia dello spazio” a cui fa riferimento il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, è all’esame della Commissione Attività produttive alla Camera. Domani è previsto il voto finale mentre l’arrivo in Aula è previsto per la prossima settimana. In base a quanto si apprende, sono due gli emendamenti del PD – prime firme Andrea Casu e Vinicio Peluffo – poi sottoscritti dalle altre opposizioni, approvati ieri in Commissione anche con i voti del Centro-Destra, dopo una riformulazione chiesta dalla maggioranza. Le modifiche riguardano i temi della salvaguardia della sicurezza nazionale e del ritorno industriale per l’l’Italia. Nel corso della seduta, Casu ha espresso “apprezzamento” proprio per “la scelta di far esplicito riferimento alla sicurezza nazionale” anche nella riformulazione della maggioranza.

Gli emendamenti sono all’articolo 25 della legge, quello che riguarda la riserva di capacità trasmissiva nazionale: in pratica, una via satellitare da usare come alternativa in situazioni critiche o di indisponibilità delle reti terrestri per la trasmissione dei dati.

Il testo finale del disegno di legge che arriverà in Aula è quindi: “il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all’Unione europea o all’Alleanza atlantica, anche in modo di prevedere un adeguato ritorno industriale per il sistema paese nonché la sicurezza nazionale”.

Un emendamento del PD poi bocciato chiedeva che, in prima istanza, questa riserva dovesse essere riservata a soggetti appartenenti all’Ue, e non indifferentemente all’Ue o alla NATO.

