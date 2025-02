Luciana Littizzetto in ospedale per pancreatite acuta, cos’è e come si cura

MeteoWeb

Luciana Littizzetto, nota attrice comica e presenza fissa del programma televisivo “Che tempo che fa”, è stata recentemente ricoverata in ospedale a causa di una pancreatite acuta. La stessa Littizzetto ha raccontato l’episodio con il suo consueto tono ironico, spiegando che inizialmente pensava di avere una semplice influenza. Tuttavia, i sintomi si sono rivelati ben più gravi, portandola a scoprire di essere affetta da un’infiammazione acuta del pancreas. “Pensavo di avere l’influenza: invece è una pancreatite acuta, malattia associata all’abuso di alcol. Ma io mangio come un monaco del monte Athos“, ha dichiarato l’attrice.

La pancreatite acuta è una condizione che può avere esiti molto variabili: in alcuni casi si risolve spontaneamente in pochi giorni, mentre in altri può portare a gravi complicazioni, risultando persino fatale. Per questo motivo, è fondamentale riconoscere tempestivamente i sintomi e recarsi immediatamente al pronto soccorso in caso di sospetta pancreatite.

Cos’è la pancreatite acuta e quali sono le cause?

La pancreatite acuta è un’infiammazione improvvisa del pancreas, un organo fondamentale per la digestione e la regolazione del metabolismo degli zuccheri. Le cause principali includono calcoli biliari, eccessivo consumo di alcol, infezioni, farmaci, traumi addominali o condizioni genetiche predisponenti. Tuttavia, in alcuni casi la pancreatite può manifestarsi senza una causa evidente.

Sintomi e diagnosi

I sintomi tipici della pancreatite acuta includono:

Dolore addominale severo e persistente, spesso irradiato alla schiena;

Nausea e vomito;

Febbre;

Aumento della frequenza cardiaca;

Distensione addominale

La diagnosi viene effettuata attraverso esami del sangue per valutare i livelli di enzimi pancreatici (amilasi e lipasi), ecografia addominale e, se necessario, TAC o risonanza magnetica per determinare l’estensione dell’infiammazione.

Trattamento e prognosi

Il trattamento della pancreatite acuta dipende dalla gravità della condizione. Nei casi più lievi, il paziente viene trattato con digiuno temporaneo, terapia endovenosa per mantenere l’idratazione e farmaci per il controllo del dolore. Se la pancreatite è causata da calcoli biliari, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per rimuoverli.

Nei casi più gravi, possono insorgere complicanze come necrosi pancreatica o insufficienza d’organo, richiedendo cure intensive e, in alcuni casi, procedure invasive per drenare raccolte di liquidi o tessuti danneggiati.

