LNDC Animal Protection denuncia Donald Trump Jr. per caccia illegale nella Laguna di Venezia

“Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, anche internazionali, un video pubblicato sul sito Field Ethos, fondato dallo stesso Trump Jr., lo ritrae accanto all’esemplare abbattuto di Casarca, vantandosi del numero di anatre cacciate. Questo comportamento non solo dimostrerebbe una palese mancanza di rispetto per le leggi italiane ed europee, ma evidenzierebbe anche una totale assenza di sensibilità verso la conservazione delle specie protette”. LNDC Animal Protection ha deciso di “presentare denuncia alle autorità competenti affinché vengano avviate le necessarie indagini e siano eventualmente applicate le sanzioni previste dalla legge”.

“È fondamentale che episodi come questo non restino impuniti, soprattutto quando coinvolgono personaggi di rilievo internazionale, il cui comportamento può influenzare negativamente l’opinione pubblica e legittimare pratiche illegali”, continua la nota.

“È bene ricordare che la caccia in Italia è regolamentata in modo rigoroso e prevede specifiche autorizzazioni. Inoltre, l’abbattimento di specie protette è severamente vietato e comporta sanzioni amministrative e penali. Nel caso specifico, la Casarca è inserita tra le specie particolarmente protette, e la sua uccisione rappresenta una violazione delle direttive europee sulla conservazione degli uccelli selvatici. Confidiamo che gli inquirenti svolgano tutte le indagini del caso per verificare innanzitutto se Trump Jr. fosse realmente autorizzato a cacciare in Veneto e quali animali ha ucciso per divertimento”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Qualcuno ne sta già facendo una battaglia politica, ma per noi l’unica cosa che conta è che vengano rispettate le leggi a tutela degli animali. Nessuno deve essere al di sopra della legge”.

“Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di una vigilanza costante e di un’applicazione rigorosa delle leggi a tutela della fauna selvatica”. LNDC Animal Protection “continuerà a monitorare la situazione e a promuovere iniziative volte alla protezione degli animali e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza della conservazione delle specie protette e della vita di tutti gli animali”, continua il comunicato.

“Nella speranza che prima o poi la caccia diventi del tutto fuorilegge, invitiamo tutti i cittadini a segnalare eventuali episodi di bracconaggio o violazioni delle normative sulla caccia, affinché si possa intervenire tempestivamente e garantire la tutela del nostro patrimonio faunistico”, conclude Rosati.

