Notte magica in arrivo, in cielo brilla la Luna della Neve

La seconda Luna Piena dell’inverno, la “Luna della Neve“, illuminerà il cielo notturno il 12 febbraio 2025. Questo fenomeno astronomico offrirà uno spettacolo mozzafiato, visibile al meglio al tramonto mentre il satellite naturale della Terra sorge sull’orizzonte orientale.

Il significato della Luna della Neve

Febbraio è un mese storicamente associato a condizioni climatiche rigide, da cui deriva il nome “Luna della Neve”. Questa Luna Piena è anche chiamata Luna della Fame o Luna delle Tempeste, riferimenti ai periodi di scarsità alimentare e alle condizioni meteorologiche avverse tipiche dell’inverno.

Quando ammirarla al meglio

Il momento esatto in cui la Luna della Neve raggiungerà la sua fase massima di plenilunio sarà alle 14:53 di mercoledì 12 febbraio 2025. Il miglior momento per osservarla sarà al tramonto, quando sorgerà all’orizzonte orientale, anche nelle sere dell’11 e del 13 febbraio. La sua luce dorata e rossastra iniziale si trasformerà gradualmente in un bianco brillante mentre guadagna quota nel cielo. Sarà visibile nella costellazione del Leone.

Dove e come osservare la Luna della Neve

Per un’esperienza ottimale, è consigliabile trovare un luogo elevato o una spiaggia con vista libera sull’orizzonte orientale. L’uso di un binocolo permetterà di apprezzare meglio i dettagli della superficie lunare mentre si alza nel cielo.

Cosa ci attende dopo la Luna della Neve

La prossima Luna Piena sarà la Luna del Verme, che raggiungerà la sua fase massima alle 07:54 del 14 marzo 2025. Questo evento sarà particolarmente speciale poiché coinciderà con un’eclissi lunare totale, visibile in gran parte delle Americhe.

