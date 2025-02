Arriva la Luna della Neve, spettacolo celeste accanto al “Cuore del Leone”

MeteoWeb

Febbraio ci regala la Luna Piena della Neve. Quest’anno, il plenilunio si verificherà il 12 febbraio alle 14:53 ora italiana, apparendo in tutto il suo splendore la sera dell’11, 12 e 13 febbraio. Inoltre, c’è un dettaglio che renderà l’evento ancora più speciale: la Luna sorgerà in compagnia della stella più luminosa della costellazione del Leone, conosciuta anche come il “Cuore del Leone”.

Un incontro regale nel cielo notturno

Regolo, situata a circa 79 anni luce dalla Terra nella costellazione del Leone, il suo “cuore”, è una delle stelle più brillanti della volta celeste. Il suo nome, che significa “Piccolo Re“, deriva dalla sua importanza nelle antiche tradizioni astronomiche. Infatti, Regolo è una delle 4 “Stelle Regali” della Persia antica, insieme ad Aldebaran nel Toro, Antares nello Scorpione e Fomalhaut nel Pesce Australe. Queste stelle si trovano vicino all’eclittica, ovvero la traiettoria apparente del Sole nel cielo, il che le rende frequentemente visibili accanto alla Luna e ai pianeti.

La sera dell’11 febbraio e la notte del 12 febbraio, la Luna Piena della Neve sarà ben visibile nel cielo orientale poco dopo il tramonto, offrendo uno spettacolo straordinario. Anche il 13 febbraio apparirà ancora luminosa e piena, permettendo un’osservazione prolungata dell’evento.

Come osservare al meglio la Luna Piena della Neve

Per godere appieno dello spettacolo, è consigliabile trovare un luogo elevato o una zona con un orizzonte orientale libero da ostacoli. La Luna, quando sorge, appare di un intenso colore arancione a causa della rifrazione della luce attraverso l’atmosfera terrestre, per poi diventare progressivamente più chiara man mano che si alza nel cielo.

Sebbene sia possibile osservare la Luna piena a occhio nudo, un binocolo o un piccolo telescopio permetteranno di ammirare i dettagli della sua superficie, come crateri e montagne, con maggiore definizione.

La prossima Luna Piena e l’eclissi lunare totale

Il prossimo plenilunio, la Luna del Verme, si verificherà il 14 marzo. La notte precedente la Luna attraverserà l’ombra della Terra, dando vita a un’eclissi lunare totale visibile nelle Americhe. Durante l’eclissi, la Luna assumerà un colore rossastro a causa della diffusione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre, un fenomeno che le vale il soprannome di “Luna di Sangue“.

