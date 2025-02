Il lungo addio di Luigina Brustolin, morta dopo 33 anni di coma

MeteoWeb

Dopo 33 anni di coma, si è spenta Luigina Brustolin, 60 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto il 23 maggio 1992 lungo la strada Feltrina, a Pederobba (Treviso). Nell’incidente ha perso la vita sua figlia Sara, di appena un anno e mezzo, che viaggiava con lei a bordo dell’auto. La notizia è stata riportata dalla Tribuna di Treviso.

All’epoca 27enne, Luigina Brustolin era stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Feltre (Belluno), per poi essere trasferita in elicottero all’ospedale di Treviso. La piccola Sara, gravemente ferita, ha lottato per 35 giorni prima di spegnersi, mentre la madre, a seguito di un grave trauma cranico, è entrata in coma senza mai riprendersi.

Per molti anni è stata ricoverata presso il centro servizi Opere Pie Onigo di Pederobba, fino a quando, di recente, è stata trasferita all’ospedale San Camillo di Treviso, dove è deceduta il 7 febbraio.

