Lupo bloccato in una roggia, salvato nel Milanese | VIDEO

MeteoWeb

Salvato un lupo questa mattina nel Milanese, grazie ad un intervento dei Vigili del fuoco dopo la segnalazione di un passante che lo aveva notato bloccato in una roggia. L’intervento è avvenuto a Gaggiano, nel Sud/Est milanese, tra via Milano e via Italia. Su posto i pompieri del distaccamento milanese di via Darwin e il nucleo Saf fluviale. Non è la prima volta che i vigili del fuoco di Milano devono recuperare un lupo nella zona che va dal Sud Milano al Parco del Ticino. Gli esemplari si avvicinerebbero ai Navigli e alle rogge per predare le nutrie, che sono ormai molto diffuse.

Lupo bloccato in una roggia, salvato nel Milanese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.