Maestosa eruzione dell’Etna, il vulcano è uno spettacolo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“Continua, senza evidenti cambiamenti, l’attività effusiva dalla fessura eruttiva alla base meridionale del cratere Bocca Nuova. Però, come abbiamo già detto in precedenza, la Bocca Nuova non c’entra niente. È il Cratere di Sud-Est che si comporta come se fosse LUI il vulcano, come ha già fatto tante altre volte in precedenza. Da lui ha avuto inizio questa eruzione, e lui dà sempre il suo contributo, con esplosioni stromboliane e quasi continue emissioni di cenere“, è quanto ha spiegato il vulcanologo INGV Boris Behncke, fornendo un aggiornamento sul vulcano attivo più alto d’Europa. A corredo dell’articolo foto e video spettacolari realizzati della notte da Massimiliano Pedi.

“Questa eruzione attira tantissime persone, sia locali che di altrove, e in molti esprimono il desiderio di potersi avvicinare alla colata di lava. Bisogna però tener conto che l’accesso alle bocche eruttive è consentito esclusivamente a persone autorizzate (guide vulcanologiche ed alpinistiche, personale di soccorso e forze dell’ordine, giornalisti accompagnati da guide, e scienziati) ed è molto faticoso in queste condizioni invernali. In più c’è appunto il Cratere di Sud-Est in attività esplosiva, che ha mostrato forti fluttuazioni in questi giorni e potrebbe rivelarsi potenzialmente pericolosa per persone presenti nell’area delle bocche effusive“, ha sottolineato Behncke. “Anche l’accesso al fronte lavico, molto più facile perché raggiungibile dalla pista forestale altomontana, non è privo di pericoli. Diversi video fatti in questi giorni mostrano violente esplosioni idromagmatiche al contatto fra lava e neve proprio là dove il fronte della colata si sta spingendo verso valle. Ricordiamo che quasi 8 (!) anni fa ormai una simile esplosione ha causato una decina di feriti, tra cui il sottoscritto, ed è stata un’esperienza estremamente sgradevole. Quindi, godetevi lo spettacolo, però con dovuta prudenza e cautela!”

Eruzione dell'Etna, le immagini dal vulcano

Eruzione dell'Etna, spettacolo nella notte

Etna, eruzione in corso

L'eruzione dell'Etna vista da vicino

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.