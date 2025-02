Malattie cardiache rare: la ricerca apre nuove speranze con la terapia genica

MeteoWeb

Tra le patologie cardiache rare vi è la sindrome del QT lungo di tipo 8, da anni studiata dalla prof.ssa Silvia G. Priori – direttrice dell’unità di Cardiologia Molecolare di IRCCS Maugeri Pavia – e dal suo team di ricerca. “Si tratta di una malattia congenita la cui aspettativa di vita, sino ad ora, purtroppo non sembra permettere di superare la prima infanzia – spiega la prof.ssa Priori –. Attualmente questi piccoli pazienti non rispondono ad alcuna terapia. La diagnosi viene fatta in ospedali specializzati, considerando in primis un sintomo che potrebbe essere attribuito ad altra patologia, ovvero la sindattilia (dita attaccate delle mani)”.

In occasione della giornata mondiale delle malattie rare (28 febbraio), la prof.ssa Priori, insieme al team da lei diretto, vuole accendere i riflettori sul lavoro di ricerca traslazionale in questo ambito, sottolineando come “Raro o troppo raro non voglia significare un problema poco importante. Purtroppo a volte le cosiddette malattie rare si associano ad una elevatissima mortalità dei soggetti affetti. Come evidenziato dall’articolo di Nature BioTechnology dal titolo “A call to arms against ultra-rare deseases”, è importante fare emergere la problematica etica legata allo sviluppo e alla produzione di terapie geniche per le patologie rare. Difficilmente infatti le grandi aziende farmaceutiche si interessano alla produzione di farmaci per la cura di queste malattie, a causa del limitato numero di pazienti affetti e degli elevati costi di produzione. Ma il costo sociale dell’ospedalizzazione e/o della morte di una persona giovane è di gran lunga maggiore. Serve dunque un cambio di paradigma che possa incentivare e sostenere il mondo delle “Pharma” ad investire anche in questo ambito, in particolare perché a volte con una singola somministrazione del farmaco siamo in grado potenzialmente di proteggere il soggetto per tutta la vita”.

I dettagli

Con un finanziamento dell’European Research Council (ERC), ottenuto nel 2015, la prof.ssa Silvia G. Priori con il suo team, grazie alla sinergia tra l’Università degli Studi di Pavia e l’IRCCS Maugeri di Pavia, è riuscita a sviluppare una nuova terapia genica basata sulla interferenza del RNA, che inibisce la trascrizione dell’allele mutato ottenendo una normalizzazione dell’elettrocardiogramma ed una attenuazione delle aritmie: “il desiderio ora è quello di trovare un’azienda che voglia investire in questo prodotto consentendo di proseguire il percorso che ci porti alla cura di questa malattia”, afferma la prof.ssa Priori.

Un’ulteriore terapia genica sviluppata dalla prof.ssa Priori e dal suo team di ricerca è rivolta al miglioramento della prognosi nei pazienti affetti da tachicardia ventricolare catecolaminergica polimorfa, una patologia congenita rara, con un’incidenza indicativa tra 1 su 5.000 e 1 su 10.000, che si manifesta nell’adolescenza intorno ai 12-14 anni con aritmie ventricolari maligne scatenate dall’attività fisica o da forti emozioni. “Alcuni adolescenti fortunatamente vengono resuscitati dall’arresto e giungono alla nostra attenzione con una storia di sincopi (svenimenti) ripetuti e inspiegati – spiega la prof.ssa Priori –. Secondo le più recenti linee guida, ai pazienti resuscitati da arresto cardiaco causato da una patologia viene consigliata l’esecuzione di un’analisi genetica, in grado di identificare e diagnosticare la patologia causativa delle sincopi”.

“Presso il Servizio di Cardiologia Molecolare di IRCCS Maugeri di Pavia vengono indagati i geni che causano le diverse forme della tachicardia ventricolare catecolaminergica polimorfa quali ad esempio il gene RYR2 ed il gene CASQ2 – prosegue la prof.ssa Priori –. Questi geni controllano il “movimento” degli ioni di calcio nel cuore, e pertanto la presenza di mutazioni genetiche, alterando la funzione delle proteine codificate da questi geni, causando gravi aritmie. Anche in questo caso, il team della Cardiologia Molecolare pavese ha ipotizzato che, aumentando il livello della proteina CASQ2 non alterata, si possa avere un effetto benefico proteggendo così il soggetto dall’aritmia maligna. Con sofisticate tecniche di biologia molecolare, presso i laboratori di ricerca di IRCCS Maugeri Pavia, è stato possibile dimostrare che le manifestazioni aritmiche si possono attenuare tramite l’utilizzo di un gruppo di virus resi “innocui”, ovvero incapaci di replicarsi, ma con la capacità di localizzarsi nel cuore e di portare il DNA che permette alla cellula cardiaca di produrre più CASQ2 (calsequestrina)”.

Questa terapia è stata recentemente acquisita da un’azienda biotech statunitense che ad agosto 2025 inizierà il primo trial clinico sull’uomo.

“Si dice che ci vogliano 10 anni per il passaggio dal bancone del laboratorio alla pratica clinica per una terapia di questo genere e questo tempo viene definito nel settore “la valle della morte” – racconta la prof.ssa Priori –. Questo perché molti prodotti, nell’attesa del completamento dell’iter di approvazione, diventano obsoleti. Nel caso della tachicardia ventricolare catecolaminergica polimorfa, siamo stati i primi a sviluppare una terapia genica lavorando dal 2012 ad oggi: siamo pertanto soddisfatti nel vedere che grazie alla partnership con una azienda biotech americana la nostra terapia si prepara ai trial clinici”.

Per il suo impegno nella ricerca di terapie innovative per la cura di patologie cardiache su base genetica la prof.ssa Priori – affiliata all’Accademia dei Lincei – sarà insignita di un importante riconoscimento il 31 marzo a Chicago (USA) da parte dell’American College of Cardiology: si tratta del Valentin Fuster Award for Innovation in Science. Il prof. Valentin Fuster del Mount Sinai Hospital di New York, a cui è intitolato il premio, è stato un pioniere nel campo della ricerca cardiologica. Lo stesso premio lo scorso anno era stato vinto dalla prof.ssa Christine Seideman, Direttrice del Cardiovascular Genetics Center all’Harvard Medical School.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.