Malesia, volo MH370 sparito nel 2014: riprendono le ricerche

Sono riprese le ricerche del volo MH370 della Malaysian Airlines, scomparso nel 2014 nell’Oceano Indiano. La società britannica Ocean Infinity ha firmato un contratto “no find, no fee” con il governo malese per scandagliare circa 15mila km quadrati di oceano a circa 1.500 km dalla costa di Perth alla ricerca dell’aereo scomparso l’8 marzo 2014, con 239 persone a bordo. La nave di ricerca della Ocean Infinity, Armada, si concentrerà su 4 hotspot, ma il processo sarà complicato dalla topografia del fondale oceanico, diversi km sotto la superficie, con scogliere e vulcani.

