Malore in campo: calciatore 23enne trasportato in codice rosso

Giornata di grande paura nel mondo del calcio. Malore in campo per un calciatore di 23 anni allo stadio di Altopascio intorno alle ore 17 di oggi. E’ stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. Le sue condizioni sono state definite stabili. Il calciatore milita nell’Academy Tau impegnata in una partita contro il Borgo a Buggiano, valida per il campionato di Seconda categoria. Sono intervenute l’automedica di Lucca e l’ambulanza della Misericordia di Capannori.

