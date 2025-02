Malore durante l’ora di ginnastica: morto 14enne a Cremona

MeteoWeb

Tragedia a Cremona: uno studente di 14 anni che frequentava l’istituto tecnico Torriani è morto questa mattina a scuola dopo essere stato colto da malore durante l’ora di educazione fisica. Il ragazzino si è accasciato a terra all’improvviso, mentre con gli altri compagni di classe faceva ginnastica nella palestra di un’altra scuola, una struttura di appoggio per l’istituto superiore. I soccorsi, allertati tempestivamente, sono stati vani: lo studente, residente in città, è deceduto durante il trasporto all’ospedale.

Sono in corso indagini, come sempre in casi simili. Stando a quanto si è potuto apprendere sino ad ora, la scuola non aveva alcuna segnalazione relativa a particolari patologie: nessun certificato medico che consigliasse prudenza o, nello specifico, di evitare l’educazione fisica. La mamma del ragazzino, allertata con il padre dalla dirigenza scolastica, è stata colta da malore all’arrivo a scuola e poi trasportata in ospedale.

“Siamo tutti sconvolti – ha spiegato la preside -. Stavano facendo corsa a staffetta in palestra, nulla di che. Ad un certo punto si è accasciato. Subito sono scattati i soccorsi, uno dei docenti è andato a prendere immediatamente il defibrillatore, intanto abbiamo chiamato il 118, che è arrivato subito. È stata una scena interminabile e scioccante. Non ci rendiamo ancora conto dell’accaduto, abbiamo fatto il possibile“.

