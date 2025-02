Maltempo Abruzzo, nevica in Alto Sangro: rallentamenti sulla SS17 | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Lo spostamento del Ciclone di San Valentino verso sud sta portando maltempo sulle regioni centro-meridionali oggi. La neve è tornata anche in Abruzzo. Nevica sulla strada statale 17, tra Roccaraso e Castel di Sangro (L’Aquila): circa 10cm di coltre bianca costringono i mezzi a procedere a passo d’uomo, anche se non si registrano particolari disagi. Ingorghi e rallentamenti nei pressi degli impianti sportivi dell’Aremogna, a Roccaraso, a causa di auto private non adeguatamente equipaggiate.

Nevica in modo intenso anche tra Ovindoli e Campo Felice: al suolo dai 1500 metri si registrano oltre 30cm di neve.

Nel weekend saranno circa 60 le piste aperte tra Aremogna (Roccaraso) e Monte Pratello (Rivisondoli). Oggi intanto solo 4 bus turistici sono stati autorizzati all’accesso a Roccaraso, domani ne arriveranno 46. Dario Colecchi di FederTurismo, dopo la nota diffusa da Federalberghi, difende la stagione. “Non c’è nessun calo, ma, rispetto alla passata stagione, si registra un incremento delle presenze negli alberghi. La neve d’altronde è caduta e questo fine settimana sarà un attrattore naturale”, afferma Colecchi, mentre Federalberghi aveva parlato di un calo del 60 per cento delle presenze.

