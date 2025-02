Maltempo, allerta rossa a Civitavecchia: “massima prudenza e limitare gli spostamenti”

MeteoWeb

“Gli enti preposti hanno diramato un’allerta meteo rossa per le prossime ore. Si tratta di una situazione di elevato rischio, per cui invitiamo tutti alla massima prudenza“: è quanto ha scritto in un post sui social il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene. Il primo cittadino ha chiesto di “evitare spostamenti non necessari, seguire solo le comunicazioni ufficiali“, considerando “possibili chiusure di scuole e limitazioni alla viabilità“. “Siamo in costante contatto con la Protezione Civile per monitorare l’evolversi della situazione. Ogni aggiornamento sarà comunicato tempestivamente“, ha concluso il sindaco.

È interdetta al traffico, dalle 07:45, la S.S. 1 Aurelia, a Santa Marinella all’altezza dello svincolo autostradale Civitavecchia Sud, per problematiche di viabilità legate all’improvvisa perturbazione meteorologica che ha interessato il litorale nord romano. Sul posto i carabinieri di Civitavecchia.

