Maltempo Arabia Saudita, nuove violente grandinate: imbiancata Taif | VIDEO

L’Arabia Saudita vive un periodo di instabilità atmosferica, che aumenta le possibilità di inondazioni improvvise e grandine di grandi dimensioni. Dopo le eccezionali grandinate di ieri, anche oggi si sono ripetuti gli stessi fenomeni. Taif, città della provincia della Mecca, è stata colpita da una furiosa grandinata che ha imbiancato le strade. La pioggia, inoltre, ha contribuito a creare allagamenti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore. Da stasera, sono previsti temporali in diverse aree dell’Arabia Saudita, in particolare nelle regioni nordorientali di Badia, nella Badia orientale, raggiungendo le pianure orientali e alcune parti del nord e del centro del Regno. In alcune aree ristrette, le precipitazioni saranno intense e accompagnate da forti grandinate, che potrebbero essere di grandi dimensioni in alcune aree.

L’Arabia Saudita è interessata da questo stato di instabilità atmosferica, che coincide con il verificarsi di un significativo raffreddamento della superficie desertica, che potrebbe portare nella notte a precipitazioni accompagnate da nevicate a intervalli, specialmente nelle aree desertiche.

