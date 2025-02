Maltempo Argentina, tempesta a Rosario: allagamenti e alberi caduti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale ha colpito Rosario, in provincia di Santa Fe, in Argentina, provocando inondazioni in varie zone della città. Una delle zone più colpite è stata la stazione degli autobus di Mariano Moreno, con allagamenti nelle aree di traffico commerciale e passeggeri. La pioggia è iniziata intorno alle 6 del mattino e si è intensificata un’ora e mezza dopo, provocando l’accumulo di acqua in varie zone del terminal. Erano evidenti le perdite nel tetto del terminal, soprattutto nella parte posteriore dell’edificio che si affaccia su Calle Castellanos. Lì l’acqua ha formato grandi pozze, interessando sia le attività commerciali sia le aree di transito dei passeggeri.

Oltre ai disagi al terminal, la tempesta ha causato danni anche in altre parti della città. Sono stati segnalati alberi caduti, linee elettriche compromesse e strade allagate. Alberi sono caduti su due auto sulla Superí 600: i proprietari di entrambi i veicoli sono rimasti illesi; solo danni materiali. Un uomo, invece, è rimasto ferito dopo la caduta di un albero nella zona di Capitán Bermúdez: la vittima è stata trasportata in ospedale in ambulanza.

Maltempo Argentina, allagamenti a Rosario

Foto





/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.