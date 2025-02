Maltempo Argentina, forte vento e grandine grossa sferzano Villa Mercedes | VIDEO

MeteoWeb

La settimana inizia all’insegna del maltempo in diverse zone dell’Argentina, motivo per cui il Servizio Meteorologico Nazionale (SMN) ha rinnovato l’allerta meteo per forti temporali con possibili grandinate e raffiche di vento. L’SMN ha mantenuto in vigore oggi l’allerta gialla nelle zone delle province di Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca e Salta. Sulla costa di Buenos Aires l’allerta è passata ad arancione. Villa Mercedes, nella provincial centrale di San Luis, oggi è stata colpita da un violento temporale che ha prodotto vento fortissimo e grandine di grandi dimensioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le forti raffiche di vento hanno piegato gli alberi mentre la grandine ha provocato danni.

L’SMN aveva avvisato che nelle zone di Buenos Aires e del centro del Paese, che sono sotto allerta gialla, si sarebbero verificati “temporali isolati, alcuni localmente forti. Saranno accompagnati da abbondanti piogge in brevi periodi, forte attività elettrica, grandine occasionale e raffiche che potrebbero raggiungere i 90km/h”.

Per le aree sotto allerta arancione, l’agenzia aveva previsto che “l’area sarà interessata da forti tempeste, alcune delle quali saranno localmente gravi. Saranno accompagnati da raffiche che potrebbero raggiungere i 100km/h, grandine, forte attività elettrica e soprattutto piogge abbondanti in brevi periodi”.

