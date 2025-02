Maltempo Australia, violento temporale causa inondazioni a Sydney | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I servizi di emergenza hanno salvato diverse persone intrappolate nelle acque alluvionali a Sydney dopo che un violento temporale ha colpito la città e gran parte del New South Wales. Il violento temporale ha colpito le parti meridionali dello stato durante la notte e questa mattina presto prima di dirigersi verso Sydney. La tempesta ha scaricato circa 80 millimetri di pioggia sulla città in un’ora e mezza, causando diffuse inondazioni improvvise e chiudendo brevemente le strade principali.

Il NSW State Emergency Service (SES) è intervenuto in più di 550 incidenti in tutto lo stato, con oltre 300 chiamate nei sobborghi interni e occidentali di Sydney. I team SES sono intervenuti in più di 20 salvataggi per inondazioni nella metropolitana di Sydney nel primo pomeriggio locale di oggi, lunedì 10 febbraio, per lo più conducenti rimasti intrappolati nelle inondazioni.

Ausgrid ed Endeavour Energy hanno segnalato che oltre 12.000 clienti nell’area di Sydney erano senza elettricità.

La minaccia rappresentata dal maltempo sta iniziando ad attenuarsi mentre la tempesta si sposta più a nord. Un’allerta meteo severa emessa verso l’ora di pranzo è stata declassata, con una minaccia ridotta in aree tra cui Sydney City, Parramatta, Hornsby, Bondi e Terrigal.

Problemi nel NSW

Stamattina, il fronte della tempesta ha costretto alla chiusura di diverse scuole nella regione di Riverina, dove una persona è stata salvata dall’acqua a Harden, vicino a Cootamundra. I volontari SES hanno aiutato i residenti di Harden a ripulire detriti e altri danni causati dalla tempesta. Quasi 50 millimetri di pioggia sono caduti nello spazio di 30 minuti a Murrumburrah, causando inondazioni improvvise nel centro della città.

La coordinatrice dei media SES, Emily Barton, ha detto che i team locali hanno risposto a più di 80 chiamate di assistenza nelle ultime 24 ore. “La maggior parte degli interventi a Harden riguarda principalmente tetti danneggiati da grandine, pioggia e detriti, molti alberi caduti“, ha detto. “Verso le 7:08, siamo stati chiamati per un salvataggio in seguito a un’alluvione e si trattava di una persona rimasta intrappolata in un veicolo. Gli operatori del soccorso sono intervenuti sulla scena e quella persona è ora fuori dal veicolo in sicurezza”.

Previste altre tempeste

Il Bureau meteorologico ha affermato che il sistema di bassa pressione che ha causato il maltempo dovrebbe rimanere sul NSW fino a domani. Sono di nuovo possibili forti temporali in gran parte del NSW con un rischio di inondazioni improvvise a est, inclusa Sydney. C’è anche la possibilità di precipitazioni isolate fino a 120mm entro sei ore sulla costa meridionale. Si prevedono che rovesci e temporali continueranno a colpire la costa orientale fino a sabato 15 febbraio.

Foto







