Maltempo, Bologna attiva il COC: “soglia di attenzione alta”

MeteoWeb

L’Amministrazione Comunale di Bologna, in via precauzionale, ha deciso di aprire il COC, il centro operativo comunale, per monitorare “con una soglia di attenzione alta” l’evolversi della situazione sul territorio. La decisione segue l’allerta emanata da Arpae e Regione Emilia-Romagna per la giornata di oggi, che riporta per il Comune di Bologna una criticità idraulica e idrogeologica con codice colore giallo. “Pur trattandosi nella scala dell’allerta di un rischio ordinario – spiega l’assessore alla Protezione civile Matilde Madrid – abbiamo deciso con il sindaco Matteo Lepore di attivare il Coc che consentirà di mantenere attive h24 le funzioni di Protezione civile per il monitoraggio con una soglia di attenzione alta del nostro territorio, a partire da collina, strade, sottopassi, torrenti e fiumi della nostra città. Lo faremo attraverso le pattuglie della nostra Polizia locale sul territorio, attraverso gli idrometri e le telecamere seguendo l’evolversi della situazione“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.