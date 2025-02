Maltempo Bologna: prosegue il monitoraggio, nessuna criticità al momento

MeteoWeb

Prosegue il monitoraggio del territorio da parte del Centro Operativo Comunale di Bologna, riunitosi nuovamente a seguito della nuova allerta meteo regionale che prevede le precipitazioni, seppure deboli-moderate. Monitorati fiumi, zone vicine ai torrenti sia in città che nella zona collinare, grazie alle pattuglie di Polizia locale, alla Protezione civile e ai volontari, al settore Manutenzione strade e attraverso videocamere e idrometri che misurano in tempo reale l’andamento dei fiumi. Sono state inoltre monitorate nel corso della giornata le griglie, in particolare quella del Ravone. Fino ad ora non sono state riscontrate particolari criticità ma si proseguirà con le attività sui punti maggiormente sensibili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.