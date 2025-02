Maltempo, forti piogge in Botswana: allagamenti a Gaborone | VIDEO

MeteoWeb

I servizi meteorologici del Botswana (BMS) hanno esortato i residenti a rimanere vigili e ad adottare misure di sicurezza per i persistenti acquazzoni di pioggia intensa in tutto il Paese. I servizi meteorologici hanno osservato che il Botswana continuerà a subire piogge per la prossima settimana. “In alcune aree del Paese sono previste forti precipitazioni di 50mm o più in 24 ore con potenziale di inondazioni improvvise. Pertanto, si consiglia al pubblico di adottare le necessarie precauzioni“, ha riferito il servizio meteorologico.

A Gaborone, si vedono gli effetti del maltempo, con le forti piogge che hanno inondato il centro commerciale Molapo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Tanta acqua ha invaso la struttura, provocando gravi danni.

Dopo le forti piogge del fine settimana, Water Utilities ha segnalato che i livelli dell’acqua nelle dighe sono aumentati, con la maggior parte che ha registrato oltre il 90%. La diga di Gaborone rimane l’unica che ha ottenuto un livello inferiore al 50%, poiché attualmente si attesta al 48,7%.

