Maltempo Brasile, inondazioni nel Rio Grande do Sul: Novo Hamburgo sott’acqua | VIDEO

Una tempesta ha provocato inondazioni in molte località dello stato di Rio Grande do Sul, in Brasile. La tempesta, iniziata verso le 16 locali di sabato 15 febbraio, ha causato disagi nella capitale Porto Alegre, colpita da inondazioni in diverse zone. Al culmine del nubifragio, a Porto Alegre si sono verificati 14 incidenti causa maltempo. Si sono verificati 12 punti di accumulo di acqua e due blocchi stradali parziali, uno dovuto alla caduta di un albero e l’altro alla caduta di un palo. Secondo la Public Transport and Circulation Company (EPTC), la situazione è tornata alla normalità intorno alle 20:30.

Secondo la Protezione Civile comunale, i maggiori accumuli di pioggia sono stati registrati nei quartieri di Passo das Pedras (55mm) e Vila Farrapos (35mm), entrambi nella Zona Nord. Per tutto il mese di febbraio, la media a Porto Alegre è di 131mm.

Gravi inondazioni hanno colpito anche la città di Novo Hamburgo: come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, fiumi di acqua hanno invaso le strade della località.

Anche il Comune di Venâncio Aires, nella regione di Vales, ha subito danni a causa delle forti piogge. L’accumulo di acqua ha ostacolato la circolazione su diverse strade e anche case e negozi sono stati colpiti. Segnalati anche tetti divelti. “Abbiamo avuto un [volume] di pioggia significativo in un breve lasso di tempo. Più o meno 60-70 millimetri in pochi minuti, il che ha finito per causare problemi nella zona centrale e anche nei quartieri della nostra città”, afferma il Segretario della Pubblica Sicurezza e della Difesa Civile di Venâncio Aires, Luciano Teixeira. Secondo i dati di Climatempo Meteorologia, la piovosità media mensile nel comune a febbraio è di 185mm.

