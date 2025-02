Maltempo Brasile, tempesta a San Paolo: Guarulhos sott’acqua

MeteoWeb

Una tempesta ha colpito la regione metropolitana di San Paolo, in Brasile, nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio. A Guarulhos sono caduti più di 100mm di pioggia, che hanno scatenato inondazioni nei quartieri vicini al fiume Tietê e nel centro della città. Secondo i vigili del fuoco e la Protezione civile, diverse aree di Guarulhos sono state allagate. “La Protezione Civile ha registrato 6 casi di inondazioni in abitazioni, nei quartieri di Vila Flórida, Centro, Jd. Nazaré e Cocaia; due casi di caduta di alberi a Cocaia e il crollo parziale del muro Etec, nel Parque Cecap“. Il municipio ha riferito che sta fornendo supporto alle famiglie colpite.

Un negozio di auto elettriche a Guarulhos è stato completamente allagato dopo le forti piogge, con l’acqua è salita fino a metà della carrozzeria delle auto. La concessionaria si trova nel quartiere Jardim Santa Francisca, vicino al centro di Guarulhos.

Anche le città di Osasco e Barueri hanno avuto strade allagate. Nella capitale San Paolo, il Centro di gestione delle emergenze ha dichiarato lo stato di allerta in tutta la città.

Secondo i Vigili del Fuoco, sono pervenute 56 chiamate di soccorso per inondazioni e allagamenti, 18 delle quali a Guarulhos, oltre a 26 chiamate per alberi caduti e tre per crolli o frane. Non si hanno notizie di vittime.

