Maltempo Brasile, tempesta travolge San Paolo: pioggia, grandine e fulmini, un morto | VIDEO

Una violenta tempesta ha colpito la città di San Paulo, in Brasile, causando ingenti danni. La pioggia, accompagnata da grandine e fulmini, ha provocato allagamenti in diverse zone, tra cui la Freguesia do Ó, dove una persona ha perso la vita in un veicolo sommerso. I vigili del fuoco hanno cercato di rianimarla senza successo. La tempesta ha interrotto anche la fornitura di energia elettrica, con circa 275mila abitazioni senza luce, mentre il servizio ferroviario e della metropolitana ha subito ritardi e sospensioni. La Protezione Civile ha emesso un’allerta severa per diverse aree della metropoli.

