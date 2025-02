Maltempo Calabria: a Catanzaro “giornata molto difficile”, danni anche alla rete telefonica

MeteoWeb

Ieri “è stata una giornata molto difficile. Piena di preoccupazioni, perché l’intensità della pioggia superiore a quelle che erano tutte le previsioni, ma soprattutto la durata di questa intensità, ci ha fatto temere veramente per il peggio. Al momento stiamo ultimando la conta dei danni e stiamo affrontando dei disagi che purtroppo permarranno ancora per qualche ora“: è quanto ha affermato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita a margine di una conferenza stampa in Comune. “Per fortuna – ha aggiunto il primo cittadino – il territorio ha retto. Al netto di qualche allagamento, di qualche muretto crollato e dei disastri sulla rete viaria, non registriamo nessun danno irreversibile“. “Abbiamo appena finito un incontro operativo con Sieco, Catanzaro Servizi, Polizia locale e tecnici della gestione del territorio preparatoria a quello previsto in Prefettura. Stiamo cercando di ripulire per quanto possibile la città dal fango, di fare interventi necessari sulle strade. Abbiamo delle criticità che si riverberano su di noi come l’allagamento del serbatoio di Alli mentre sono in via di risoluzione sia i problemi che hanno riguardato i quartieri Santa Maria, Corvo e il depuratore a causa dell’esondazione del fiume Corace“.

Il maltempo ha anche provocato danni alla rete telefonica in diverse località del Catanzarese. Quindici squadre di tecnici specializzati di FiberCop e delle imprese appaltatrici sono al lavoro, dal tardo pomeriggio di ieri. Le forti piogge che hanno colpito la regione hanno infatti provocato frane e allagamenti con ripercussioni sulle infrastrutture di rete. Impatti e disservizi sono attualmente in corso nei comuni di Squillace, Stalettì, Palermiti, Vallefiorita, Amaroni e Girifalco (in provincia di Catanzaro), interessando circa 3.000 utenze. In particolare, a Copanello una frana ha danneggiato le infrastrutture e i pali delle telecomunicazioni. Inoltre, l’edificio della centrale telefonica di Squillace è stato allagato, causando un’interruzione dei servizi telefonici. FiberCop, in qualità di gestore dell’infrastruttura di rete digitale più estesa del Paese, ha già provveduto ad informare la Prefettura di Catanzaro degli interventi in corso. I tempi di ripristino sono in corso di valutazione.

