Maltempo Calabria, frana a Catanzaro: strade e auto sepolte | FOTO e VIDEO

Prosegue ininterrottamente l’opera di soccorso delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro per fronteggiare le numerose richieste pervenute per i danni causati dal maltempo. Sono oltre 50 gli interventi espletati ed in atto e circa 100 quelli da evadere. Una frana ha interessato la zona di Via Lucrezia della Valle in prossimità di attività commerciali. Con mezzi movimento terra si sta operando per liberare strade da detriti e fango.

Intanto, la circolazione ferroviaria è stata sospesa, a causa del maltempo, sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido e, sulla Ionica, fra Catanzaro Lido e Soverato. “A causa del perdurare delle forti piogge, che rallentano i lavori di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – riferisce un comunicato – la sospensione della circolazione proseguirà fino alla mattinata di domani. È in atto una riprogrammazione del servizio ferroviario, con corse bus e modifiche degli orari, che possono comportare anche un aumento dei tempi di percorrenza in relazione alle condizioni delle strade”.

Maltempo Calabria, il lavoro dei Vigili del Fuoco nel Catanzarese

