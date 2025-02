Maltempo Calabria, frana sulla SS106: “in 3 ore la pioggia di un mese”

MeteoWeb

“Ieri abbiamo avuto un evento meteo avverso di carattere eccezionale, con una pioggia di un mese che è piovuta in sole tre ore. C’è stato un apporto di acqua straordinario che ha messo in crisi il sistema di smaltimento delle acque meteoriche di tutto il territorio al contorno e che ha investito con un fiume d’acqua il corpo stradale, di fatto dilavandolo, sifonandolo e, infine, demolendolo“. Lo riferisce, in un video, Domenico Curcio, responsabile dell’Area Gestione Rete Struttura Anas Calabria, in merito agli interventi di ripristino della SS106 Jonica. A causa del maltempo di ieri, infatti, il tratto della Statale in prossimità della Galleria di Copanello, nel Catanzarese, è franata, causando notevoli disagi alla circolazione.

In una prima fase, il tratto è stato chiuso al traffico per accertare i danni, mentre ora – fa sapere Curcio – la parte danneggiata è stata confinata con dei new jersey, “lasciando due corsie, una per ciascun senso di marcia, per garantire i flussi di traffico che in queste zone sono particolarmente intensi, e già da subito abbiamo attivato le procedure d’urgenza per trovare una soluzione investendo un’impresa di Accordo quadro per procedere con l’individuazione del migliore tipo di intervento e risolvere il problema al più presto”.

Maltempo Calabria: circolazione dei treni ripresa sulla Lamezia-Catanzaro Lido

È ripresa oggi la circolazione ferroviaria tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido, sospesa ieri tra Lamezia e Marcellinara a causa del maltempo che ha colpito la zona. La ripresa – riferisce una nota – è avvenuta “dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità“. Regolare dalla mattinata, invece, la circolazione ferroviaria sulla linea Catanzaro Lido – Reggio Calabria, sospesa tra Catanzaro e S. Caterina Jonica. Durante l’interruzione è stato attivato un servizio sostitutivo in bus.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.