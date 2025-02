Maltempo Canada, Montreal sommersa dalla neve dopo due tempeste consecutive | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Gli abitanti della metà orientale del Canada sono sommersi nella neve dopo che un’altra tempesta monstre ha scaricato enormi quantità di neve per la seconda volta negli ultimi giorni, con alcune parti del Quebec colpite più duramente. Montreal (immagini a corredo dell’articolo) e Laval hanno ricevuto circa 40 centimetri di neve fino all’1 di notte locale, con 35cm che si sono accumulati nelle Eastern Township. Environment Canada ha emesso un’allerta per bufera di neve per gran parte del Quebec meridionale e centrale lungo il fiume San Lorenzo e la penisola di Gaspé.

Il portavoce della città di Montreal Philippe Sabourin ha affermato che ci vorranno giorni prima che gli spazzaneve possano liberare 11.000 chilometri di strade. La Polizia ha esortato gli automobilisti a evitare viaggi non essenziali. Sabourin ha consigliato alle persone di lavorare da casa se possibile oggi. I consigli scolastici inglesi e i centri di servizi scolastici di lingua francese nell’area metropolitana di Montreal hanno annunciato che le lezioni sarebbero state annullate nelle scuole primarie e superiori oggi a causa della neve.

Sabato 15 febbraio, Environment Canada ha emesso la sua allerta per tempesta invernale per l’Ontario meridionale e il Quebec. Entro domenica, la tempesta si stava abbattendo sulle due province per la seconda ondata invernale da giovedì 13, quando sono caduti tra 20 e 40 centimetri di neve o più, a seconda della regione. “La situazione si è calmata nel sud dell’Ontario, quindi almeno c’è un po’ di sollievo per quelle regioni”, ha detto Jean-Philippe Begin, meteorologo per la preparazione all’allerta per Environment and Climate Change Canada. “Ma circa 25-30 centimetri sono caduti nella Greater Toronto Area”.

Tanta neve anche nell’Ontario

Condizioni simili sono state avvertite nel sud-est dell’Ontario, con oltre 30 centimetri di neve che hanno ricoperto l’area di Ottawa. A ovest di Toronto, Hamilton ha ricevuto 32 centimetri di neve, ha detto Environment Canada.

Dopo che una tempesta di metà settimana ha portato 40 centimetri di neve, la città di Toronto ha ricevuto altri 26 centimetri. Vincent Sferrazza, direttore operativo e di manutenzione dei servizi di trasporto di Toronto, ha affermato che la priorità è liberare le strade, dopodiché i lavoratori torneranno per rimuovere gli enormi accumuli, caricarli sui camion e trasportarli in vari siti di stoccaggio in tutta la città.

Caos sulle strade e per i trasporti

Per gli automobilisti, le condizioni sono rapidamente peggiorate nelle due province domenica 16 febbraio. In Quebec, la Polizia provinciale ha segnalato un incidente importante sulla Highway 20 vicino a Drummondville, circa 90 chilometri a nord-est di Montreal. Sono stati coinvolti venti veicoli, tra cui camion, ma non sono stati segnalati feriti. La Polizia provinciale dell’Ontario ha segnalato circa 200 incidenti sulle strade nell’arco di 24 ore e 150 veicoli sono rimasti bloccati nella neve.

I voli sono stati cancellati o ritardati all’aeroporto internazionale di Toronto Pearson e all’aeroporto internazionale di Montreal-Trudeau, con le autorità che hanno avvisato i viaggiatori di controllare lo stato del volo prima di dirigersi all’aeroporto.

Foto













/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.