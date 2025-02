Maltempo, il ciclone di San Valentino sferza la Toscana: “attiva linea temporalesca”, all’Elba conta dei danni

MeteoWeb

“Linea temporalesca attiva sulle province di Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Firenze con precipitazioni anche localmente intense. Sono proseguiti tutta la notte gli interventi del sistema di Protezione Civile all’isola d’Elba con le squadre di mezzi e operatori inviate ieri sera“: è l’ultimo aggiornamento fornito dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Piogge, temporali e nevicate anche a quote collinari caratterizzeranno la giornata. Dopo la drammatica giornata di ieri, la regione anche oggi sarà interessata da nuove piogge che nel corso della giornata si estenderanno su gran parte della costa da Nord a Sud. Dopo il terribile nubifragio di ieri all’Elba, dove in un’ora sono caduti 65 mm, hanno operato per tutta la notte i vigili del fuoco e i sommozzatori del comando di Livorno. Mezzi e uomini sono arrivati anche dai Comandi di Firenze e Grosseto a bordo di un traghetto salpato ieri sera.

Colpito il centro storico del capoluogo isolano, con frane e smottamenti. Località Bagnaia alluvionata dalle esondazioni dei fossi. Frane hanno interrotto i collegamenti stradali con le zone balneari di Nisporto e Nisportino.

Sono 40 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco all’Elba, 80 le persone soccorse o evacuate da abitazioni e auto in panne. Con la situazione meteo attualmente in miglioramento, restano in corso le operazioni di prosciugamento di locali interrati e piano terra. Nella giornata di ieri a Portoferraio, i vigili del fuoco per l’innalzamento dell’acqua hanno concluso 3 operazioni di salvataggio, evacuando gli abitanti bloccati nelle proprie abitazioni. Soccorse anche 28 persone in difficoltà per i veicoli bloccati lungo la strada principale di Portoferraio. Evacuate da una scuola di danza 12 persone, tra cui 9 minori, mentre altre dieci sono state fatte uscire da una pizzeria.

Mentre sull’isola inizia la conta dei primi danni, nel Grossetano, l’altra area particolarmente colpita, si segnalano campi allagati e aziende sott’acqua. Il maltempo si è spostato sulla bassa Maremma Grossetana nella notte. Frana sulla Panoramica dell’Argentario, strada interrotta in località Cala Grande. Allagata vicino a Capalbio la strada pedemontana Lago San Floriano. Chiuse nella notte le strade di Sgrilla e Sgrillozzo e la Strada regionale Maremmana da Parrina a località Barca del Grazi, verso Albinia. Nubifragio nel territorio di Manciano (Grosseto) dove sono caduti in circa mezz’ora quasi 40 mm di pioggia.

A causa delle forti precipitazioni, è stato effettuato il salvataggio di una giovane donna bloccata nella propria auto a causa della strada allagata in località La Parrina, nel Comune di Orbetello, oltre ad interventi relativi ad allagamenti di locali e scantinati e alberi resi pericolanti a causa del maltempo. Intervento anche per il soccorso di una persona con disabilità impossibilitata ad accedere ai piani superiori della propria abitazione interessata da allagamenti.

Il torrente Elsa è andato in piena con oltre 3,5 metri di livello. A Firenze durante la notte, riporta la Città Metropolitana di Firenze, ci sono state piogge diffuse, anche con rovesci. Le piogge hanno causato delle criticità e portato detriti in strada per cui viene consigliato agli automobilisti di fare attenzione nella guida. Sulla Sp1 San Donato in collina al km 11+500, nel comune di Rignano sull’Arno, è crollato un muro a sassi ed è stato posto un senso unico alternato. In vari posti durante la notte i vigili del Fuoco hanno svolto interventi per il taglio di alcune piante cadute. La Metrocittà riferisce che tutti i livelli idrometrici sono sotto la soglia di attenzione.

Un’area agricola di circa 400 ettari, con una ventina di poderi a monte dell’abitato di Albinia, nel comune di Orbetello (Grosseto), è tuttora allagata. In meno di 4 ore, tra le 21:30 di ieri sera e l’una di questa notte, sono caduti 133 mm di pioggia su un’area già martoriata dalle precipitazioni delle ore precedenti: in tutto oltre 210 millimetri in un giorno. È quanto rende noto il Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, impegnato sui corsi d’acqua e sulle idrovore di Torre Saline, del Guinzone, alle quali è stata affiancata anche un’idrovora mobile. I fossi, ingrossati dalla pioggia e dall’acqua dei canali privati, hanno superato il punto di saturazione tracimando nelle aree circostanti. Le principali criticità si sono registrate sul canale 4, sul canale 16 e sul raccordo con il canale 5. Nessuna rottura si è verificata, l’acqua ha continuato a scorrere regolarmente verso valle, ma superato il limite non è stata più contenuta. Allagamenti anche nella zona di Campo Regio, dove fortunatamente non ci sono abitazioni. Nessun problema, invece, all’abitato di Albinia: la bomba d’acqua, localizzata, ha risparmiato l’Albegna, che viene monitorato ma non desta preoccupazioni. Molto più difficile gestire il reticolo minore che semplicemente non è riuscito a far defluire tutta l’acqua caduta. Il Consorzio sul posto per manovrare le idrovore e liberare i campi dell’acqua, un’operazione lunga che andrà avanti senza interruzione fino all’inizio della prossima settimana.

Segnalato l’innalzamento dei livelli dei fiumi Bisenzio, Ombrone pistoiese e Usciana a causa delle forti precipitazioni in corso nella Toscana settentrionale.

