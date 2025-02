Maltempo sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria: oltre 200 interventi dei vigili del fuoco da ieri | FOTO

MeteoWeb

È migliorata la situazione meteo sulla costa ionica, dove da ieri i vigili del fuoco sono impegnati, tra Sicilia e Calabria, per fronteggiare i danni causati da pioggia e grandine: più di 150 interventi in provincia di Messina, dove il dispositivo di soccorso è stato potenziato con squadre provenienti dal comando di Siracusa, e Catania. Situazione meteo in miglioramento dalla serata di ieri.

Vigili del fuoco in azione anche in Calabria, tra Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Maggiori criticità nel Catanzarese: da ieri svolti oltre 70 interventi per soccorrere autisti in difficoltà, prosciugamenti e dissesti statici, soprattutto nei comuni di Montepaone, Cropani, Squillace e Sellia. Dopo l’allerta arancione decretata per l’improvviso peggioramento, oggi è stata disposta l’allerta gialla in tutta la Calabria. Le condizioni meteo appaiono migliorate anche se il cielo rimane ancora nuvoloso, nel pomeriggio-sera potrebbero verificarsi altre piogge. Oltre al capoluogo, dove oggi le scuole della zona Sud della città rimarranno chiuse per danni alla rete idrica, particolarmente colpita dalle precipitazioni intense e da una forte grandinata, è stata la zona del basso Ionio. Frane e smottamenti di terreno si sono registrate in diverse località anche nelle zona interne.

