Maltempo Cuba, forti piogge causano inondazioni all’Avana: morto un bambino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come annunciato dall’Istituto Meteorologico Cubano, forti piogge e temporali hanno colpito la parte occidentale di Cuba nella giornata di lunedì 24 febbraio. Il maltempo ha causato inondazioni nelle zone basse della capitale L’Avana e a Pinar del Río. Un tragico incidente si è verificato nella capitale cubana durante le forti piogge: un bambino di età compresa tra 10 e 13 anni è stato risucchiato in un tombino aperto durante le inondazioni. Il bambino stava camminando in una zona allagata, quando è caduto nel tombino.

Il governo della capitale ha rilasciato una dichiarazione in cui ha fornito i dettagli dell’incidente, sottolineando che il minore viaggiava senza un adulto e in contrasto con gli avvertimenti diffusi dalla Protezione Civile e dall’Istituto Meteorologico sui pericoli di viaggiare in zone alluvionate. “Lunedì pomeriggio si è verificato un incidente all’incrocio tra Vía Blanca e Villanueva, nel comune di L’Avana Vecchia. Un minore che camminava da solo nella zona allagata dopo forti piogge, senza un adulto e contrariamente agli avvertimenti emessi durante il giorno e nei giorni precedenti dalla Protezione Civile e dall’Istituto di Meteorologia, non si è accorto della presenza di un tombino ed è stato risucchiato dalla forza dell’acqua”, si legge nella nota.

L’amministrazione locale ha riferito che, dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza, sono state immediatamente avviate le operazioni di soccorso e recupero con forze del Ministero dell’Interno addestrate per gestire questo tipo di emergenza.

Maltempo Cuba, inondazioni a L'Avana

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.