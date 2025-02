Maltempo Ecuador, stagione delle piogge: esteso lo stato di emergenza | FOTO

MeteoWeb

Le autorità dell’Ecuador hanno dichiarato lo stato di emergenza per altre province – per un totale di otto su 24 – colpite da forti temporali che, sin dall’inizio della stagione delle piogge a gennaio, hanno causato già 9 morti. Lo riferisce il Dipartimento per la gestione dei rischi, evidenziando che i fenomeni meteorologici hanno colpito quest’anno circa 15.000 persone e danneggiato 4.200 abitazioni, oltre a ponti, strade e altre infrastrutture. In particolare nelle ultime ore, le piogge si sono abbattute con maggiore intensità nelle province di Azuay e Loja, nelle Ande meridionali al confine con il Perù, dove sono stati riportati danni a infrastrutture stradali ed edifici a causa di frane e inondazioni.

Le piogge torrenziali a inizio 2025 contrastano con la peggiore siccità degli ultimi 60 anni registrata nello stesso periodo dello scorso anno. Nel 2024, i morti per maltempo erano stati due, oltre a 11 feriti e 1.000 persone colpite.

