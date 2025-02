Maltempo, l’isola d’Elba torna alla normalità

MeteoWeb

In seguito al violento nubifragio che ha colpito l’isola d’Elba la sera del 13 febbraio, con 65 mm di pioggia caduti in circa un’ora, i Comuni maggiormente danneggiati sono impegnati nelle operazioni di pulizia, ripristino e messa in sicurezza di strade, spiagge e sentieri. A Portoferraio le scuole hanno riaperto, mentre alcune delle 15 famiglie evacuate nella frazione di Carburo potranno fare ritorno nelle loro abitazioni già entro la settimana.

“La situazione sta tornando alla normalità. Sono stati eseguiti tutti gli interventi necessari a rimuovere le grandi quantità di fango e detriti dalle strade di collegamento, come quella tra Biodola, Forno e Scaglieri, e i sopralluoghi per sistemare l’accesso alla splendida spiaggia Le Viste nei pressi della Villa napoleonica dei Mulini. Le spiagge all’Elba sono tante, oltre 200. Fortunatamente il maltempo ha arrecato danni solo a poche tra queste. Siamo dunque sicuri di poter arrivare a inizio stagione, a maggio, accogliendo i turisti con la massima tranquillità: stiamo lavorando per ripristinare il tutto quanto prima, grazie anche alle donazioni delle raccolte fondi e alle risorse economiche regionali“, ha sottolineato il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini.

