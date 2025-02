Maltempo Emilia Romagna, neve fino a fondovalle: fiocchi fino a 200 metri | FOTO

MeteoWeb

Con l’ingresso della Bora da nord, la quota neve ha subito un rapido calo sull’Appennino emiliano-romagnolo. La neve sta scendendo fino a fondovalle tra Parmense e Reggiano, con fiocchi fino a 180/200 metri di quota, secondo quanto segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Quota più alta sul Piacentino e tra Modenese e Bolognese. La città più fredda al momento è Parma con +3°C; +4°C a Bologna, Modena e Reggio Emilia. Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini delle località innevate.

Venti centimetri di neve sono caduti nelle zone collinari e montane del Modenese. Come fa sapere la Provincia, gli accumuli maggiori sono risultati nei territori dei comuni di Frassinoro, Sestola e Serramazzoni, tutti in Appennino. Al netto del pericolo ghiaccio lungo le strade nelle ore serali e notturne, l’ente non registra per il momento particolari problemi sulla viabilità provocati dalla neve. La Provincia di Modena ricorda comunque di guidare con prudenza montando pneumatici invernali o comunque avendo le catene a bordo.

Le forti nevicate hanno causato disagi e difficoltà nel Reggiano. Nel tratto di strada tra Castello di Rossena e Castello di Canossa, i Carabinieri della stazione di San Polo d’Enza sono dovuti intervenire dopo che un’auto è sbandata ed è uscita fuori strada: a bordo una giovane mamma e il figlio di due anni. I due, illesi, sono stati soccorsi dai Carabinieri. I militari hanno allertato la Provincia che sta provvedendo alle operazioni di pulizia strada SP 73 e SP54.

Le nevicate continueranno anche nelle prossime ore, fino a quote di bassa collina con fenomeni localmente intensi.

