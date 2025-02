Maltempo Emilia-Romagna, nuova tracimazione della Diga di Ridracoli | FOTO

MeteoWeb

Dopo alcuni giorni di tregua, le intense piogge delle ultime 24 ore hanno portato alla ripresa della tracimazione della Diga di Ridracoli, un fenomeno spettacolare e dal forte impatto ambientale. Situata nell’alto Appennino forlivese, questa imponente opera ingegneristica ha nuovamente superato il livello massimo di contenimento, consentendo a centinaia di metri cubi d’acqua di precipitare ogni secondo lungo la sua parete di oltre 104 metri.

L’evento della tracimazione non è solo una meraviglia visiva, ma riveste un ruolo fondamentale per la gestione delle risorse idriche della Romagna. Il lago artificiale creato dalla diga, che ha raggiunto e superato quota 557 metri, attualmente contiene oltre 33,4 milioni di metri cubi d’acqua, garantendo una riserva essenziale per la regione. Ridracoli fornisce oltre la metà dell’acqua potabile distribuita dall’acquedotto della Romagna, contribuendo in modo significativo al fabbisogno idrico annuale della regione, stimato in circa 120 milioni di metri cubi.

Sebbene il fenomeno della tracimazione si verifichi mediamente un paio di volte all’anno, eventi siccitosi come quelli del 2017 e del 2022 hanno impedito il verificarsi di questo spettacolo naturale. Tuttavia, anche una sola tracimazione è sufficiente per garantire una riserva idrica adeguata nei mesi successivi, riducendo il rischio di crisi idriche.

Oltre alla sua funzione idrica, la Diga di Ridracoli ospita un impianto idroelettrico che contribuisce alla produzione di energia pulita. Circondata da un ecosistema ricco e un paesaggio mozzafiato, rappresenta un perfetto connubio tra ingegneria e natura, offrendo un prezioso contributo alla sostenibilità ambientale della regione.

