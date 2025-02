Maltempo Emilia Romagna, piena dell’Idice: campi allagati ad Argenta

MeteoWeb

A seguito delle piogge cadute venerdì 31 gennaio e ieri, sabato 1 febbraio, e che hanno portato ad un nuovo innalzamento del livello del fiume Idice, l’acqua è tornata a riversarsi sui campi della zona di Argenta, nel Ferrarese. A spiegare quanto accaduto in queste ore nell’area è il sindaco della stessa città emiliana, Andrea Baldini, con un video postato sul suo profilo Facebook. “La chiavica Accursi ha portato, e sta continuando a portare, ancora una volta l’acqua” sui terreni argentani, osserva. “C’è una falla importante nella coronella – evidenzia mentre scorrono le immagini -: questo è un danno provocato alla chiavica Accursi dall’alluvione del 20 di ottobre scorso. L’acqua trafila – prosegue Baldini – e ieri ha riempito la Savanella in maniere importante, La Savanella – prosegue il primo cittadino – è lunga sette chilometri, più o meno al chilometro due si è rotta sul lato destro e quindi l’acqua ha invaso e continua a invadere, fino a quando la quota dell’Idice non si abbasserà ulteriormente” i campi “compresi fra Campotto e l’agrilocanda”.

