Maltempo in Emilia-Romagna e Toscana, vigili del fuoco al lavoro: oltre 300 interventi | FOTO

Dopo le forti piogge che hanno colpito la fascia costiera a Sud della Toscana, sono stati svolti dai vigili del fuoco 110 interventi nel livornese, in particolare sull’Isola d’Elba, e in Maremma: prosegue tra Portoferraio (LI) e Orbetello (GR) il supporto ai cittadini con operazioni di prosciugamento e rimozione del fango dalle strutture allagate. In Emilia-Romagna è in fase conclusiva il lavoro dei vigili del fuoco in provincia di Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Modena e Piacenza: 200 gli interventi legati al forte vento di ieri. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza a Seggio (FC), dopo che una frana aveva interessato una strada comunale (foto nella gallery in alto).

