Maltempo estremo negli USA: tornado in Kentucky, “thunder ice” nel Midwest | FOTO

Il maltempo estremo ha colpito il West Virginia e il Kentucky, negli Stati Uniti, generando almeno un tornado, esondazioni dei corsi d’acqua e alluvioni lampo, causando danni significativi in diverse aree. Le piogge torrenziali hanno gonfiato i fiumi, provocando frane che hanno interrotto la viabilità e causato incidenti stradali. In alcune zone, le scuole sono state chiuse o l’inizio delle lezioni è stato posticipato a causa delle condizioni pericolose.

A Charleston, diversi cm di pioggia hanno spinto le autorità locali ad attivare un centro operativo di emergenza. A Huntington, lungo il fiume Ohio, alcuni residenti sono stati invitati a rimanere nelle proprie abitazioni fino al miglioramento delle condizioni, avvenuto nel pomeriggio di giovedì ora locale. Le autorità hanno inoltre dovuto soccorrere numerosi automobilisti rimasti intrappolati nei veicoli a causa delle inondazioni.

Maltempo estremo negli USA, tornado in Kentucky e tempeste in Tennessee

Nel Kentucky centro-meridionale, il Servizio Meteorologico Nazionale ha confermato la formazione di un tornado EF1 nella contea di Hart, con venti che hanno raggiunto i 150 km/h. Il tornado ha causato danni ai tetti delle abitazioni e sparso detriti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Nella tarda serata di giovedì, forti temporali, accompagnati dalla possibile formazione di tornado, hanno investito il Tennessee orientale. La Tennessee Highway Patrol ha riferito di essere intervenuta nella contea di Morgan per garantire la sicurezza dei residenti e valutare i danni alle strutture. La direzione scolastica locale ha annunciato la chiusura delle scuole venerdì a causa dei danni significativi riportati in alcune aree.

“Thunder Ice” e ghiaccio ovunque

Mentre il maltempo flagellava il Sud, gli Stati del Midwest e della costa atlantica hanno sperimentato un fenomeno meteorologico insolito: il “thunder ice“. In Indiana, Michigan meridionale, Ohio e Pennsylvania, una combinazione di pioggia gelata (o gelicidio) e fulmini ha creato uno scenario raro e pericoloso, con alberi e strade ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio.

Fortunatamente, nella maggior parte delle zone colpite l’accumulo di ghiaccio non ha causato interruzioni di corrente significative, evitando così i disagi tipici di questi eventi.

Nevicate in New England

Il Nord/Est degli Stati Uniti ha affrontato nevicate che ha portato alla chiusura di numerose scuole e aziende. Nel Maine, oltre 200 istituti e attività hanno interrotto le operazioni per prevenire rischi durante gli spostamenti. Il distretto scolastico di Kennebunk ha deciso di chiudere completamente le scuole per evitare la pericolosità di un’uscita anticipata degli studenti nel mezzo della tempesta. Secondo la sovrintendente Terri Cooper, le condizioni stradali sarebbero rapidamente peggiorate con l’inizio delle nevicate, mettendo a rischio studenti e personale scolastico. La decisione di chiudere del tutto le scuole è stata presa per garantire la sicurezza di tutti.

