Maltempo Filippine, inondazioni nella provincia di Albay: scuole chiuse | VIDEO

Le lezioni in alcune aree della regione di Bicol, nelle Filippine, sono rimaste sospese oggi a causa delle forti piogge e delle inondazioni che ne sono scaturite. Nella provincia di Albay, le lezioni in presenza sono state sospese nelle città di Legazpi, Ligao e Tabaco, così come nelle città di Manito, Camalig, Malilipot, Daraga, Guinobatan, Bacacay, Polangui, Jovellar, Malinao, Pio Duran, Rapu-Rapu e Libon. I governi locali hanno ordinato la sospensione nella giornata di ieri a causa della minaccia di inondazioni e frane, soprattutto nelle aree ad alto rischio.

Il governo provinciale di Albay ha ordinato oggi la sospensione anticipata del lavoro in tutte le agenzie governative a causa delle forti piogge persistenti. La governatrice Glenda Bongao ha inoltre incoraggiato i datori di lavoro del settore privato a sospendere il lavoro.

La Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ha emesso un avviso di allerta arancione per le precipitazioni sulla provincia, indicando un alto rischio di inondazioni e frane nelle aree vulnerabili.

Maltempo Filippine, inondazioni a Bacacay

