Maltempo Toscana: frane nell’Empolese, torrenti in piena

Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno causato allagamenti, frane e disagi anche nell’Empolese Valdelsa. Particolare preoccupazione desta il livello del torrente Vincio nel Comune di Cerreto Guidi, lo stesso che nel novembre 2023 tracimò provocando ingenti danni alla frazione di Stabbia. Attualmente il corso d’acqua è in piena, ma il Comune rassicura: la situazione è sotto controllo e le condizioni meteorologiche sono previste in miglioramento.

Sul posto sono operative le squadre della protezione civile e della polizia municipale, impegnate anche nel monitoraggio del torrente Vinciarello, anch’esso ingrossato. A Stabbia, per motivi di sicurezza, alcune strade sono state chiuse. Il sindaco ha richiesto l’intervento del Genio Civile e del Consorzio Medio Basso Valdarno per fronteggiare l’emergenza.

Situazione critica anche a Vinci, in particolare nella zona di San Pantaleo, dove si registrano allagamenti, e nelle località di San Donato, Sant’Amato e Santa Lucia, interessate da piccole frane. Disagi anche a Empoli e, soprattutto, a Fucecchio, dove le forti piogge hanno danneggiato il Teatro Pacini. Il Comune ha spiegato che l’evento meteorologico eccezionale ha alterato il normale deflusso delle acque piovane, causando infiltrazioni nei locali del teatro. L’Amministrazione comunale e il personale dell’ufficio tecnico hanno già effettuato un sopralluogo per valutare i danni, che – secondo le prime stime – sarebbero ingenti.

