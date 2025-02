Maltempo Friuli Venezia Giulia: il CdM proroga lo stato di emergenza

MeteoWeb

Su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il governo ha deliberato la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023. La delibera, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rende necessaria per consentire il completamento degli interventi avviati e per i quali sono stati già stanziati a suo tempo 9 milioni e 500 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

